Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Um 16:28 Uhr fiel die Kühne + Nagel International-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 225,00 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'775 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 223,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 226,70 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Kühne + Nagel International-Aktien beläuft sich auf 43'301 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 24.09.2026 auf bis zu 232,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kühne + Nagel International-Aktie mit einem Kursplus von 3,47 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,40 CHF. Dieser Wert wurde am 01.10.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie 34,49 Prozent sinken.

Kühne + Nagel International-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,87 CHF belaufen. Am 23.07.2026 hat Kühne + Nagel International die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 2,26 CHF gegenüber 2,02 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 6.62 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kühne + Nagel International 6.15 Mrd. CHF umgesetzt.

Kühne + Nagel International wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Kühne + Nagel International-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.

In der Kühne + Nagel International-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,89 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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