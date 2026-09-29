Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International wird am Mittag ausgebremst

Das Papier von Kühne + Nagel International gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 224,30 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'857 Punkten steht. Die Kühne + Nagel International-Aktie gab in der Spitze bis auf 223,70 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 226,70 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 18'662 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 232,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,79 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2025 (147,40 CHF). Abschläge von 34,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Kühne + Nagel International-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,87 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kühne + Nagel International am 23.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,26 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Kühne + Nagel International 2,02 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 6.62 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.15 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Kühne + Nagel International rechnen Experten am 27.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,89 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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