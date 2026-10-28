Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International gibt am Nachmittag nach

Die Kühne + Nagel International-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 231,40 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'592 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 229,90 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 232,90 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 41'756 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 235,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.10.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kühne + Nagel International-Aktie mit einem Kursplus von 1,56 Prozent wieder erreichen. Am 04.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 148,90 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 35,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,11 CHF. Im Vorjahr erhielten Kühne + Nagel International-Aktionäre 6,00 CHF je Wertpapier. Am 22.10.2026 legte Kühne + Nagel International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,57 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,63 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7.39 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.04 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.03.2027 terminiert. Am 01.03.2028 wird Kühne + Nagel International schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

In der Kühne + Nagel International-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,23 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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