Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Die Kühne + Nagel International-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 227,10 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'917 Punkten tendiert. Die Kühne + Nagel International-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 227,30 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 226,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Kühne + Nagel International-Aktien beläuft sich auf 4'053 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (232,80 CHF) erklomm das Papier am 24.09.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,51 Prozent könnte die Kühne + Nagel International-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,40 CHF. Dieser Wert wurde am 01.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,09 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Kühne + Nagel International-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,87 CHF. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kühne + Nagel International am 23.07.2026. Das EPS wurde auf 2,26 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,02 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6.62 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 27.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie in Höhe von 8,89 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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