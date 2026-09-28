Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittag mit stabiler Tendenz

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 12:28 Uhr die Kühne + Nagel International-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 226,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'821 Punkten steht. Die Kühne + Nagel International-Aktie zog in der Spitze bis auf 227,50 CHF an. Die Kühne + Nagel International-Aktie gab in der Spitze bis auf 225,10 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 226,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 16'247 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2026 markierte das Papier bei 232,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Kühne + Nagel International-Aktie damit 2,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2025 bei 147,40 CHF. Derzeit notiert die Kühne + Nagel International-Aktie damit 53,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,87 CHF. Im Vorjahr hatte Kühne + Nagel International 6,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.07.2026 hat Kühne + Nagel International in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,26 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,02 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.62 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 6.15 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Die Kühne + Nagel International-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 27.10.2027 dürfte Kühne + Nagel International die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,89 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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