Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International gewinnt am Vormittag

Im SIX SX-Handel gewannen die Kühne + Nagel International-Papiere um 09:28 Uhr 1,2 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'433 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 220,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 218,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 6'460 Kühne + Nagel International-Aktien.

Am 26.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 222,10 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kühne + Nagel International-Aktie mit einem Kursplus von 1,14 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2025 bei 147,40 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kühne + Nagel International-Aktie derzeit noch 32,88 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Kühne + Nagel International-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,84 CHF. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Kühne + Nagel International am 23.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,02 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 6.62 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Kühne + Nagel International-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,79 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kühne + Nagel International-Aktie

Kühne+Nagel-Aktie sinkt: US-Ermittlungen wegen Chip-Schmuggel

SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kühne + Nagel International von vor einem Jahr verdient

Kühne+Nagel-Aktie stabil: Grossinvestor Klaus-Michael Kühne ist tot