Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittag im Plus

Um 12:28 Uhr sprang die Kühne + Nagel International-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 218,90 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'410 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Kühne + Nagel International-Aktie sogar auf 220,00 CHF. Bei 218,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 22'479 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.

Am 26.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 222,10 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 1,46 Prozent Plus fehlen der Kühne + Nagel International-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 147,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Kühne + Nagel International seine Aktionäre 2025 mit 6,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,84 CHF je Aktie ausschütten. Kühne + Nagel International gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,02 CHF je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Kühne + Nagel International mit einem Umsatz von insgesamt 6.62 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 7,59 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 27.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,79 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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