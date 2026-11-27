Um 09:28 Uhr stieg die Kühne + Nagel International-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 220,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'860 Punkten liegt. Bei 221,00 CHF markierte die Kühne + Nagel International-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 219,90 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 2'586 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 245,20 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kühne + Nagel International-Aktie mit einem Kursplus von 11,05 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 159,20 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 27,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Kühne + Nagel International-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,23 CHF aus. Am 22.10.2026 legte Kühne + Nagel International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,57 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,63 CHF je Aktie erzielt worden. Kühne + Nagel International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.39 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.04 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Am 02.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Kühne + Nagel International dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie in Höhe von 9,29 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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