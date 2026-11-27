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27.11.2026 16:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International tendiert am Freitagnachmittag nordwärts
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Das Papier von Kühne + Nagel International konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 221,50 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Kühne + Nagel International-Papiere um 16:28 Uhr 0,7 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'897 Punkten liegt. Der Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 222,30 CHF zu. Mit einem Wert von 219,90 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 18'092 Kühne + Nagel International-Aktien.
Am 05.11.2026 markierte das Papier bei 245,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 159,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie.
Zuletzt erhielten Kühne + Nagel International-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,23 CHF aus. Kühne + Nagel International veröffentlichte am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,57 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kühne + Nagel International 1,63 CHF je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 7.39 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kühne + Nagel International 6.04 Mrd. CHF umgesetzt.
Kühne + Nagel International dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 02.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.
In der Kühne + Nagel International-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,29 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Kühne + Nagel International am 27.11.2026
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