Die Aktionäre schickten das Papier von Kühne + Nagel International nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,9 Prozent auf 222,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'878 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Kühne + Nagel International-Aktie legte bis auf 222,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 219,90 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10'148 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 03.12.2025 auf bis zu 159,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 28,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF an Kühne + Nagel International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,23 CHF. Am 22.10.2026 legte Kühne + Nagel International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,57 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,63 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.04 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.39 Mrd. CHF ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 02.03.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kühne + Nagel International-Gewinn in Höhe von 9,29 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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