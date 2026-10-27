Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von Kühne + Nagel International gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 231,50 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'503 Punkten steht. Die Kühne + Nagel International-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 230,70 CHF ab. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 232,50 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'716 Kühne + Nagel International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 235,00 CHF. Derzeit notiert die Kühne + Nagel International-Aktie damit 1,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2025 bei 148,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kühne + Nagel International-Aktie mit einem Verlust von 35,68 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Kühne + Nagel International seine Aktionäre 2025 mit 6,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,11 CHF je Aktie ausschütten. Am 22.10.2026 legte Kühne + Nagel International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 2,57 CHF gegenüber 1,63 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Kühne + Nagel International 7.39 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.04 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2027 veröffentlicht. Am 01.03.2028 wird Kühne + Nagel International schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Kühne + Nagel International-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,20 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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