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27.10.2026 16:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Die Kühne + Nagel International-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 232,40 CHF abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Kühne + Nagel International nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 232,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'592 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 230,50 CHF. Bei 232,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Kühne + Nagel International-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 37'775 Stück gehandelt.
Am 22.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 235,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2025 auf bis zu 148,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,93 Prozent.
Kühne + Nagel International-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,11 CHF belaufen. Am 22.10.2026 legte Kühne + Nagel International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Kühne + Nagel International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,57 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,63 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Kühne + Nagel International im vergangenen Quartal 7.39 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kühne + Nagel International 6.04 Mrd. CHF umsetzen können.
Am 02.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Kühne + Nagel International veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Kühne + Nagel International im Jahr 2026 9,20 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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