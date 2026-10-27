Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International büsst am Mittag ein

Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 231,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'584 Punkten steht. Im Tief verlor die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 230,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 232,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 20'990 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 235,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,38 Prozent könnte die Kühne + Nagel International-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 148,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 35,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Kühne + Nagel International seine Aktionäre 2025 mit 6,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,11 CHF je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,57 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,63 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.39 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.04 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Am 02.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Kühne + Nagel International veröffentlicht werden. Kühne + Nagel International dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,20 CHF je Aktie in den Kühne + Nagel International-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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