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Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863

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27.08.2026 09:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 214,10 CHF.

Kühne + Nagel International
212.18 CHF -4.25%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Kühne + Nagel International nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 3,1 Prozent auf 214,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'434 Punkten steht. Bei 214,00 CHF markierte die Kühne + Nagel International-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 215,30 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 23'600 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (222,10 CHF) erklomm das Papier am 26.08.2026. Der derzeitige Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie liegt somit 3,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,40 CHF am 01.10.2025. Der derzeitige Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie liegt somit 45,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,84 CHF, nach 6,00 CHF im Jahr 2025. Am 23.07.2026 hat Kühne + Nagel International in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,26 CHF. Im Vorjahresviertel waren 2,02 CHF je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kühne + Nagel International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.62 Mrd. CHF im Vergleich zu 6.15 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Kühne + Nagel International veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Kühne + Nagel International im Jahr 2029 10,86 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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