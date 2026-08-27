Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Nachmittag Verlust reich

Die Kühne + Nagel International-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 216,10 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'330 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 211,60 CHF ein. Bei 215,30 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 89'497 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 222,10 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,78 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2025 Kursverluste bis auf 147,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kühne + Nagel International-Aktie derzeit noch 31,79 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Kühne + Nagel International-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,84 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kühne + Nagel International am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,26 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Kühne + Nagel International 2,02 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 6.62 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.15 Mrd. CHF umgesetzt.

Kühne + Nagel International wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Kühne + Nagel International-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.

Experten taxieren den Kühne + Nagel International-Gewinn für das Jahr 2029 auf 10,86 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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