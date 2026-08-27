Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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27.08.2026 12:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Donnerstagmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Die Aktionäre schickten das Papier von Kühne + Nagel International nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 215,70 CHF.
Um 12:28 Uhr rutschte die Kühne + Nagel International-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,4 Prozent auf 215,70 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'440 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Kühne + Nagel International-Aktie bei 211,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 215,30 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 65'812 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.
Am 26.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 222,10 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kühne + Nagel International-Aktie derzeit noch 2,97 Prozent Luft nach oben. Bei 147,40 CHF fiel das Papier am 01.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,84 CHF. Im Vorjahr hatte Kühne + Nagel International 6,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Kühne + Nagel International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,26 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,02 CHF je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kühne + Nagel International im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.62 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 6.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Kühne + Nagel International Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 27.10.2027 wird Kühne + Nagel International schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2029 10,86 CHF je Aktie in den Kühne + Nagel International-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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