Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International tendiert am Freitagmittag nahe Vortagesschluss

Bei der Kühne + Nagel International-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 175,65 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 13'989 Punkten steht. Der Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 177,00 CHF zu. Bei 174,80 CHF markierte die Kühne + Nagel International-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 175,50 CHF. Von der Kühne + Nagel International-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41'234 Stück gehandelt.

Am 10.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 218,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kühne + Nagel International-Aktie 24,57 Prozent zulegen. Bei 147,40 CHF fiel das Papier am 01.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 16,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Kühne + Nagel International-Aktionäre betrug im Jahr 2024 8,25 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,53 CHF belaufen. Am 23.10.2025 hat Kühne + Nagel International die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,63 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kühne + Nagel International ein EPS von 2,74 CHF je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Kühne + Nagel International 6.04 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -6,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.49 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Am 03.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Kühne + Nagel International veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 27.04.2027 dürfte Kühne + Nagel International die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Kühne + Nagel International-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,82 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kühne + Nagel International-Aktie

SMI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kühne + Nagel International-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Kühne+Nagel-Aktie wenig bewegt: Übernahme der Europa-Distribution für Koki Group

SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren verloren