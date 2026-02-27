Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.02.2026 12:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International tendiert am Freitagmittag nahe Vortagesschluss
Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Die Kühne + Nagel International-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 175,65 CHF.
Bei der Kühne + Nagel International-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 175,65 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 13'989 Punkten steht. Der Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 177,00 CHF zu. Bei 174,80 CHF markierte die Kühne + Nagel International-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 175,50 CHF. Von der Kühne + Nagel International-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41'234 Stück gehandelt.
Am 10.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 218,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kühne + Nagel International-Aktie 24,57 Prozent zulegen. Bei 147,40 CHF fiel das Papier am 01.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 16,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Kühne + Nagel International-Aktionäre betrug im Jahr 2024 8,25 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,53 CHF belaufen. Am 23.10.2025 hat Kühne + Nagel International die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,63 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kühne + Nagel International ein EPS von 2,74 CHF je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Kühne + Nagel International 6.04 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -6,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.49 Mrd. CHF umgesetzt worden.
Am 03.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Kühne + Nagel International veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 27.04.2027 dürfte Kühne + Nagel International die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
In der Kühne + Nagel International-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,82 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Kühne + Nagel International-Aktie
SMI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kühne + Nagel International-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Kühne+Nagel-Aktie wenig bewegt: Übernahme der Europa-Distribution für Koki Group
SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren verloren
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)
|
12:29
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International tendiert am Freitagmittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
09:29
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International tendiert am Vormittag nordwärts (finanzen.ch)
|
26.02.26
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
25.02.26
|Handel in Zürich: SMI schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
25.02.26
|Gute Stimmung in Zürich: Pluszeichen im SMI (finanzen.ch)
|
25.02.26