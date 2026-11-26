Das Papier von Kühne + Nagel International legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 219,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'789 Punkten notiert. Die Kühne + Nagel International-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 221,10 CHF aus. Bei 221,10 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'989 Kühne + Nagel International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 245,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kühne + Nagel International-Aktie derzeit noch 11,91 Prozent Luft nach oben. Am 26.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 156,95 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Kühne + Nagel International-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,23 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kühne + Nagel International am 22.10.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,57 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,63 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent auf 7.39 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.04 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 02.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Kühne + Nagel International die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Kühne + Nagel International-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,29 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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