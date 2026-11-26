Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 221,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'835 Punkten notiert. Die Kühne + Nagel International-Aktie zog in der Spitze bis auf 222,70 CHF an. Zur Startglocke stand der Titel bei 221,10 CHF. Bisher wurden heute 28'024 Kühne + Nagel International-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 245,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Gewinne von 10,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 156,95 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,11 Prozent würde die Kühne + Nagel International-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,23 CHF. Am 22.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,57 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,63 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Kühne + Nagel International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.39 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.04 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Kühne + Nagel International-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.03.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Kühne + Nagel International.

Den erwarteten Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,29 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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