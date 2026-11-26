Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 222,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'801 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 222,70 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 221,10 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 15'947 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.

Bei 245,20 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,45 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.11.2025 bei 156,95 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Kühne + Nagel International-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,23 CHF aus. Kühne + Nagel International liess sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,63 CHF je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent auf 7.39 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.04 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 02.03.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Kühne + Nagel International rechnen Experten am 01.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kühne + Nagel International einen Gewinn von 9,29 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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