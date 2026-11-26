|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.11.2026 12:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International tendiert am Mittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Kühne + Nagel International. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,8 Prozent auf 222,00 CHF zu.
Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 222,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'801 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 222,70 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 221,10 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 15'947 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.
Bei 245,20 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,45 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.11.2025 bei 156,95 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Kühne + Nagel International-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,23 CHF aus. Kühne + Nagel International liess sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,63 CHF je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent auf 7.39 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.04 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 02.03.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Kühne + Nagel International rechnen Experten am 01.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kühne + Nagel International einen Gewinn von 9,29 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Kühne + Nagel International-Aktie
SPI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren gekostet
Kühne+Nagel-Aktien geben nach: Bericht zu neuen US-Strafzöllen belastet
SPI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor einem Jahr eingefahren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)
|
26.11.26
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Nachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International tendiert am Mittag fester (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Vormittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Gewinne in Zürich: So performt der SLI am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Mittwochshandel in Zürich: SLI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Kühne + Nagel International am 26.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.