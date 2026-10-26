Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International schiebt sich am Vormittag vor

Um 09:28 Uhr stieg die Kühne + Nagel International-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 231,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'427 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kühne + Nagel International-Aktie bisher bei 231,50 CHF. Bei 227,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 7'340 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 235,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie. Bei 148,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 04.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,68 Prozent.

Zuletzt erhielten Kühne + Nagel International-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,14 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,57 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Kühne + Nagel International 1,63 CHF je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,22 Prozent auf 7.39 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.04 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2027 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Kühne + Nagel International möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.

In der Kühne + Nagel International-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,20 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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