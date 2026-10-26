Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International tendiert am Nachmittag fester

Im SIX SX-Handel gewannen die Kühne + Nagel International-Papiere um 16:28 Uhr 1,6 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'484 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Kühne + Nagel International-Aktie legte bis auf 234,10 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 227,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 83'069 Kühne + Nagel International-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (235,00 CHF) erklomm das Papier am 22.10.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,82 Prozent könnte die Kühne + Nagel International-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 148,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 35,49 Prozent könnte die Kühne + Nagel International-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 6,00 CHF an Kühne + Nagel International-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,14 CHF aus. Am 22.10.2026 hat Kühne + Nagel International die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,57 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,63 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.39 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.04 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Am 02.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Kühne + Nagel International möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kühne + Nagel International-Gewinn in Höhe von 9,20 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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