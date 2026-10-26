Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Montagmittag auf grünem Terrain

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,7 Prozent auf 233,20 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'464 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 234,10 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 227,90 CHF. Bisher wurden via SIX SX 52'955 Kühne + Nagel International-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 235,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kühne + Nagel International-Aktie somit 0,77 Prozent niedriger. Am 04.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 148,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kühne + Nagel International-Aktie mit einem Verlust von 36,15 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,14 CHF, nach 6,00 CHF im Jahr 2025. Am 22.10.2026 äusserte sich Kühne + Nagel International zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,63 CHF je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Kühne + Nagel International 7.39 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.04 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 02.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Kühne + Nagel International-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.

Experten taxieren den Kühne + Nagel International-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,20 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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