Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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26.08.2026 09:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International fällt am Mittwochvormittag
Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Kühne + Nagel International-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 218,50 CHF.
Die Kühne + Nagel International-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 218,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'577 Punkten steht. Die Kühne + Nagel International-Aktie gab in der Spitze bis auf 218,20 CHF nach. Bei 218,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Kühne + Nagel International-Aktie belief sich zuletzt auf 13'567 Aktien.
Bei 221,80 CHF erreichte der Titel am 25.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie liegt somit 1,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Kühne + Nagel International-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,84 CHF ausgeschüttet werden. Am 23.07.2026 hat Kühne + Nagel International in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,26 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,02 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.62 Mrd. CHF – ein Plus von 7,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kühne + Nagel International 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Die Kühne + Nagel International-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 27.10.2027.
In der Kühne + Nagel International-Bilanz dürfte laut Analysten 2029 10,86 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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