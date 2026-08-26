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Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863

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26.08.2026 16:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittwochnachmittag gefragt

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittwochnachmittag gefragt

Die Aktie von Kühne + Nagel International zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Kühne + Nagel International-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 221,80 CHF.

Kühne + Nagel International
221.59 CHF -0.02%
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Um 16:28 Uhr ging es für das Kühne + Nagel International-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 221,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'580 Punkten notiert. Bei 222,10 CHF erreichte die Kühne + Nagel International-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 218,90 CHF. Zuletzt wechselten 59'887 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.

Bei 222,10 CHF markierte der Titel am 26.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,14 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2025 auf bis zu 147,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,84 CHF. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Kühne + Nagel International am 23.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,26 CHF gegenüber 2,02 CHF im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Kühne + Nagel International im vergangenen Quartal 6.62 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kühne + Nagel International 6.15 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Kühne + Nagel International rechnen Experten am 27.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Kühne + Nagel International im Jahr 2029 10,86 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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