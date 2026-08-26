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Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863

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26.08.2026 12:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Kühne + Nagel International

Kühne + Nagel International Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Kühne + Nagel International

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 220,40 CHF.

Kühne + Nagel International
221.59 CHF -0.02%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr fiel die Kühne + Nagel International-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 220,40 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'589 Punkten steht. Im Tief verlor die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 218,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 218,90 CHF. Der Tagesumsatz der Kühne + Nagel International-Aktie belief sich zuletzt auf 26'692 Aktien.

Am 25.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 221,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 147,40 CHF fiel das Papier am 01.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Kühne + Nagel International-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,84 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Kühne + Nagel International am 23.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,02 CHF je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Kühne + Nagel International im vergangenen Quartal 6.62 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kühne + Nagel International 6.15 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 27.10.2027.

Der Gewinn 2029 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,86 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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