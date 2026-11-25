Die Kühne + Nagel International-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 216,80 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'677 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bisher bei 213,40 CHF. Bei 215,10 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 48'461 Kühne + Nagel International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 245,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 153,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,23 CHF. Im Vorjahr erhielten Kühne + Nagel International-Aktionäre 6,00 CHF je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kühne + Nagel International am 22.10.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,57 CHF gegenüber 1,63 CHF im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Kühne + Nagel International 7.39 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.04 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 02.03.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Kühne + Nagel International möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,29 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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