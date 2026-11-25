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25.11.2026 12:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 216,50 CHF.
Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 216,50 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'844 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 213,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 215,10 CHF. Bisher wurden via SIX SX 32'292 Kühne + Nagel International-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,26 Prozent. Am 25.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 153,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Kühne + Nagel International seine Aktionäre 2025 mit 6,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,23 CHF je Aktie ausschütten. Kühne + Nagel International veröffentlichte am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 2,57 CHF. Im letzten Jahr hatte Kühne + Nagel International einen Gewinn von 1,63 CHF je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Kühne + Nagel International mit einem Umsatz von insgesamt 7.39 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.04 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 22,22 Prozent gesteigert.
Die Kühne + Nagel International-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.03.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Kühne + Nagel International-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,29 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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