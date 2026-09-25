Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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25.09.2026 09:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Kühne + Nagel International hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im SIX SX-Handel kam die Kühne + Nagel International-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 228,00 CHF.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Kühne + Nagel International-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 228,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'822 Punkten steht. In der Spitze legte die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 228,60 CHF zu. Die Kühne + Nagel International-Aktie sank bis auf 227,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 228,20 CHF. Bisher wurden via SIX SX 2'716 Kühne + Nagel International-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 24.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 232,80 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,11 Prozent hinzugewinnen. Am 01.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF an Kühne + Nagel International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,87 CHF. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Kühne + Nagel International am 23.07.2026. Das EPS belief sich auf 2,26 CHF gegenüber 2,02 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kühne + Nagel International im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.62 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 6.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Kühne + Nagel International rechnen Experten am 27.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,89 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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