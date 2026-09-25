Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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25.09.2026 16:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Nachmittag schwächer
Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kühne + Nagel International-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 225,80 CHF abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Kühne + Nagel International nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,0 Prozent auf 225,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'762 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 222,20 CHF. Bei 228,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 54'478 Kühne + Nagel International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 24.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 232,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kühne + Nagel International-Aktie mit einem Kursplus von 3,10 Prozent wieder erreichen. Bei 147,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 01.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF an Kühne + Nagel International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,87 CHF. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kühne + Nagel International am 23.07.2026. Das EPS lag bei 2,26 CHF. Im letzten Jahr hatte Kühne + Nagel International einen Gewinn von 2,02 CHF je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Kühne + Nagel International im vergangenen Quartal 6.62 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kühne + Nagel International 6.15 Mrd. CHF umsetzen können.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 27.10.2027.
Den erwarteten Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,89 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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