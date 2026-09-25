Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International tendiert am Freitagmittag tiefer

Die Kühne + Nagel International-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 2,1 Prozent auf 223,30 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'803 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Kühne + Nagel International-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 223,00 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 228,20 CHF. Bisher wurden via SIX SX 23'408 Kühne + Nagel International-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 232,80 CHF erreichte der Titel am 24.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 4,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 147,40 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Kühne + Nagel International-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,87 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kühne + Nagel International 6,00 CHF aus. Am 23.07.2026 legte Kühne + Nagel International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,26 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 2,02 CHF je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.62 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kühne + Nagel International einen Gewinn von 8,89 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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