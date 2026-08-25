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25.08.2026 09:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Die Kühne + Nagel International-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 219,30 CHF.

Kühne + Nagel International
220.30 CHF 0.51%
Kaufen Verkaufen

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Kühne + Nagel International-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 219,30 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'442 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 220,10 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Kühne + Nagel International-Aktie bei 218,80 CHF. Mit einem Wert von 219,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'685 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.

Am 24.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 220,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 147,40 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie 32,79 Prozent sinken.

Nachdem Kühne + Nagel International seine Aktionäre 2025 mit 6,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,84 CHF je Aktie ausschütten. Am 23.07.2026 legte Kühne + Nagel International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,26 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,02 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.62 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.15 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Kühne + Nagel International-Anleger Experten zufolge am 27.10.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Kühne + Nagel International im Jahr 2029 10,86 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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