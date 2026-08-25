Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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25.08.2026 16:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Dienstagnachmittag in Grün
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Die Aktionäre schickten das Papier von Kühne + Nagel International nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 221,30 CHF.
Um 16:28 Uhr sprang die Kühne + Nagel International-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 221,30 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'494 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 221,40 CHF zu. Bei 219,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 76'741 Kühne + Nagel International-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 25.08.2026 markierte das Papier bei 221,40 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,05 Prozent könnte die Kühne + Nagel International-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,40 CHF. Dieser Wert wurde am 01.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Kühne + Nagel International-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,84 CHF belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Kühne + Nagel International am 23.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,26 CHF, nach 2,02 CHF im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.62 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kühne + Nagel International einen Umsatz von 6.15 Mrd. CHF eingefahren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 27.10.2027 dürfte Kühne + Nagel International die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kühne + Nagel International einen Gewinn von 10,86 CHF je Aktie in der Bilanz 2029 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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