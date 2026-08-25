Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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25.08.2026 12:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International gewinnt am Mittag an Fahrt
Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Kühne + Nagel International-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.
Im SIX SX-Handel gewannen die Kühne + Nagel International-Papiere um 12:28 Uhr 0,5 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'478 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 220,90 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 219,60 CHF. Bisher wurden heute 46'265 Kühne + Nagel International-Aktien gehandelt.
Bei 220,90 CHF markierte der Titel am 25.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,23 Prozent Plus fehlen der Kühne + Nagel International-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 147,40 CHF fiel das Papier am 01.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten Kühne + Nagel International-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,84 CHF. Kühne + Nagel International veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,26 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,02 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,59 Prozent auf 6.62 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 27.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Kühne + Nagel International.
Analysten erwarten für 2029 einen Gewinn in Höhe von 10,86 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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