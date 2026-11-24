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24.11.2026 09:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International büsst am Dienstagvormittag ein
Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Kühne + Nagel International gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 222,90 CHF abwärts.
Um 09:28 Uhr ging es für die Kühne + Nagel International-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 222,90 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'764 Punkten realisiert. Die Kühne + Nagel International-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 222,10 CHF ab. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 225,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'100 Kühne + Nagel International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (245,20 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Derzeit notiert die Kühne + Nagel International-Aktie damit 9,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 153,40 CHF. Dieser Wert wurde am 25.11.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 31,18 Prozent könnte die Kühne + Nagel International-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Kühne + Nagel International seine Aktionäre 2025 mit 6,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,21 CHF je Aktie ausschütten. Kühne + Nagel International veröffentlichte am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,63 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Kühne + Nagel International im vergangenen Quartal 7.39 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kühne + Nagel International 6.04 Mrd. CHF umsetzen können.
Voraussichtlich am 02.03.2027 dürfte Kühne + Nagel International Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie in Höhe von 9,29 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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