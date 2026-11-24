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24.11.2026 12:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Dienstagmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 221,40 CHF.
Die Kühne + Nagel International-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 221,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'677 Punkten realisiert. Der Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 221,30 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 225,00 CHF. Von der Kühne + Nagel International-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18'484 Stück gehandelt.
Am 05.11.2026 markierte das Papier bei 245,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 153,40 CHF. Derzeit notiert die Kühne + Nagel International-Aktie damit 44,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Kühne + Nagel International-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,21 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kühne + Nagel International am 22.10.2026. Das EPS wurde auf 2,57 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kühne + Nagel International 1,63 CHF je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.04 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.39 Mrd. CHF ausgewiesen.
Kühne + Nagel International dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 02.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Kühne + Nagel International-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,29 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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