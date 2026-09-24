Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Das Papier von Kühne + Nagel International legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 231,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'731 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kühne + Nagel International-Aktie bisher bei 231,90 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 230,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 3'478 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.

Am 24.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 231,90 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2025 auf bis zu 147,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 36,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,87 CHF. Im Vorjahr erhielten Kühne + Nagel International-Aktionäre 6,00 CHF je Wertpapier. Am 23.07.2026 lud Kühne + Nagel International zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 2,26 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kühne + Nagel International 2,02 CHF je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 6.62 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.15 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Kühne + Nagel International möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Kühne + Nagel International-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,89 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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