Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.09.2026 09:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Kühne + Nagel International-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 231,50 CHF zu.
Das Papier von Kühne + Nagel International legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 231,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'731 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kühne + Nagel International-Aktie bisher bei 231,90 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 230,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 3'478 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.
Am 24.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 231,90 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2025 auf bis zu 147,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 36,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,87 CHF. Im Vorjahr erhielten Kühne + Nagel International-Aktionäre 6,00 CHF je Wertpapier. Am 23.07.2026 lud Kühne + Nagel International zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 2,26 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kühne + Nagel International 2,02 CHF je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 6.62 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.15 Mrd. CHF umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Kühne + Nagel International möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.
Experten taxieren den Kühne + Nagel International-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,89 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Kühne + Nagel International-Aktie
SPI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor einem Jahr eingefahren
Kühne+Nagel-Aktie gefragt: Milliardenpotenzial durch Amazon-Deal
Kühne+Nagel-Aktie dennoch im Minus: Konzern weitet Pharma-Logistikkapazitäten am Flughafen Frankfurt aus
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)
|
12:29
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International zeigt sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
09:29
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Nachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
23.09.26
|SIX-Handel SLI liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Börse Zürich in Grün: SLI zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Börse Zürich in Grün: SLI zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach SNB-Zinsentscheidung: SMI stabil -- DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während das deutsche Barometer nachgibt. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.