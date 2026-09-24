Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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24.09.2026 16:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kühne + Nagel International-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 228,50 CHF.
Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 228,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'758 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bisher bei 226,80 CHF. Mit einem Wert von 230,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 63'460 Kühne + Nagel International-Aktien.
Bei 232,80 CHF erreichte der Titel am 24.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kühne + Nagel International-Aktie somit 1,85 Prozent niedriger. Am 01.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Kühne + Nagel International-Aktie damit 55,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Kühne + Nagel International-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,87 CHF belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kühne + Nagel International am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,26 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,02 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 6.62 Mrd. CHF gegenüber 6.15 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 27.10.2027 wird Kühne + Nagel International schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,89 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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