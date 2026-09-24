Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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24.09.2026 12:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International zeigt sich am Mittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Zuletzt ging es für das Kühne + Nagel International-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 231,50 CHF.
Um 12:28 Uhr sprang die Kühne + Nagel International-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 231,50 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'717 Punkten notiert. Der Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 232,80 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 230,00 CHF. Bisher wurden heute 23'439 Kühne + Nagel International-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (232,80 CHF) erklomm das Papier am 24.09.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kühne + Nagel International-Aktie 0,56 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,40 CHF am 01.10.2025. Abschläge von 36,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF an Kühne + Nagel International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,87 CHF. Kühne + Nagel International liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,26 CHF, nach 2,02 CHF im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 6.62 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Kühne + Nagel International rechnen Experten am 27.10.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,89 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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