Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 224,90 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'486 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kühne + Nagel International-Aktie bisher bei 225,90 CHF. Bei 224,40 CHF markierte die Kühne + Nagel International-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 224,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'377 Kühne + Nagel International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 245,20 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 149,65 CHF. Der derzeitige Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie liegt somit 50,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF an Kühne + Nagel International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,21 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kühne + Nagel International am 22.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kühne + Nagel International ein EPS von 1,63 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 7.39 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.04 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Kühne + Nagel International dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 02.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Kühne + Nagel International die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kühne + Nagel International einen Gewinn von 9,26 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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