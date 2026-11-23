Um 16:28 Uhr ging es für die Kühne + Nagel International-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 224,30 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'676 Punkten realisiert. Die Kühne + Nagel International-Aktie sank bis auf 221,50 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 224,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 60'828 Kühne + Nagel International-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 245,20 CHF. Der derzeitige Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie liegt somit 8,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 149,65 CHF. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 33,28 Prozent könnte die Kühne + Nagel International-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Kühne + Nagel International-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,21 CHF belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,57 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,63 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7.39 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kühne + Nagel International 6.04 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.03.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,26 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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