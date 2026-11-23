Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 222,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'607 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 221,50 CHF ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 224,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 31'729 Kühne + Nagel International-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 245,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kühne + Nagel International-Aktie. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 149,65 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 32,74 Prozent könnte die Kühne + Nagel International-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Kühne + Nagel International-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,21 CHF belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Kühne + Nagel International am 22.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,57 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,63 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Kühne + Nagel International im vergangenen Quartal 7.39 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kühne + Nagel International 6.04 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 02.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Kühne + Nagel International die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kühne + Nagel International einen Gewinn von 9,26 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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