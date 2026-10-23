Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International steigt am Vormittag

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Kühne + Nagel International zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 226,90 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'446 Punkten tendiert. Die Kühne + Nagel International-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 226,90 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 222,80 CHF. Zuletzt wechselten 5'200 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.10.2026 bei 235,00 CHF. Derzeit notiert die Kühne + Nagel International-Aktie damit 3,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 148,90 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kühne + Nagel International-Aktie derzeit noch 34,38 Prozent Luft nach unten.

Für Kühne + Nagel International-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,05 CHF ausgeschüttet werden. Kühne + Nagel International gewährte am 22.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,57 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kühne + Nagel International noch ein Gewinn pro Aktie von 2,02 CHF in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.39 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 6.15 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Am 02.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Kühne + Nagel International veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Kühne + Nagel International-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,04 CHF je Aktie in den Kühne + Nagel International-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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