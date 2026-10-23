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23.10.2026 16:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Nachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Kühne + Nagel International-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.
Um 16:28 Uhr sprang die Kühne + Nagel International-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 224,40 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'380 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 227,90 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 222,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 58'651 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.10.2026 bei 235,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,72 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 148,90 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie.
Kühne + Nagel International-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,05 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,57 CHF, nach 2,02 CHF im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.39 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kühne + Nagel International einen Umsatz von 6.15 Mrd. CHF eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Kühne + Nagel International-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,04 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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