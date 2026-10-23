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23.10.2026 12:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Anleger schicken Kühne + Nagel International am Mittag ins Plus

Kühne + Nagel International Aktie News: Anleger schicken Kühne + Nagel International am Mittag ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Kühne + Nagel International. Das Papier von Kühne + Nagel International konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 226,30 CHF.

Kühne + Nagel International
224.48 CHF -0.84%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Kühne + Nagel International nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,0 Prozent auf 226,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'366 Punkten steht. In der Spitze legte die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 227,90 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 222,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34'210 Kühne + Nagel International-Aktien.

Bei 235,00 CHF erreichte der Titel am 22.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 3,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2025 bei 148,90 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kühne + Nagel International-Aktie derzeit noch 34,20 Prozent Luft nach unten.

Nach 6,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,05 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie. Am 22.10.2026 äusserte sich Kühne + Nagel International zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,57 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,02 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Kühne + Nagel International 7.39 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Am 02.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Kühne + Nagel International veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Kühne + Nagel International-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,04 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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