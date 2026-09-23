Kühne + Nagel International Aktie News: Anleger schicken Kühne + Nagel International am Mittwochvormittag ins Minus

Die Kühne + Nagel International-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 229,50 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'860 Punkten liegt. Die Kühne + Nagel International-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 229,50 CHF ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 230,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8'187 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 231,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.09.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 0,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2025 bei 147,40 CHF. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 35,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,87 CHF, nach 6,00 CHF im Jahr 2025. Am 23.07.2026 lud Kühne + Nagel International zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,02 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Kühne + Nagel International im vergangenen Quartal 6.62 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kühne + Nagel International 6.15 Mrd. CHF umsetzen können.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 27.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Kühne + Nagel International im Jahr 2026 8,89 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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