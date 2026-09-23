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23.09.2026 16:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 229,10 CHF.

Kühne + Nagel International
229.31 CHF -0.43%
Kaufen Verkaufen

Der Kühne + Nagel International-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 229,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'804 Punkten notiert. Der Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 225,80 CHF nach. Bei 230,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 84'051 Kühne + Nagel International-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 231,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 147,40 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 35,66 Prozent würde die Kühne + Nagel International-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Kühne + Nagel International-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,87 CHF belaufen. Am 23.07.2026 hat Kühne + Nagel International in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,26 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,02 CHF je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.62 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kühne + Nagel International einen Umsatz von 6.15 Mrd. CHF eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Kühne + Nagel International rechnen Experten am 27.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie in Höhe von 8,89 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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