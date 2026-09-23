Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International verliert am Mittag

Die Kühne + Nagel International-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 228,50 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'800 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Kühne + Nagel International-Aktie bei 225,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 230,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 55'267 Kühne + Nagel International-Aktien.

Am 22.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 231,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kühne + Nagel International-Aktie 1,18 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 147,40 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,87 CHF. Im Vorjahr hatte Kühne + Nagel International 6,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Kühne + Nagel International liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,26 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,02 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.62 Mrd. CHF – ein Plus von 7,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kühne + Nagel International 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 27.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,89 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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