Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Donnerstagvormittag in Grün

Die Kühne + Nagel International-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 230,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'465 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 231,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 230,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 14'756 Kühne + Nagel International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 234,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.10.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kühne + Nagel International-Aktie 1,39 Prozent zulegen. Bei 148,90 CHF fiel das Papier am 04.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 35,49 Prozent würde die Kühne + Nagel International-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Kühne + Nagel International-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,96 CHF aus. Am 23.07.2026 legte Kühne + Nagel International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,26 CHF. Im Vorjahresviertel waren 2,02 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.15 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.62 Mrd. CHF ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 03.03.2027 vorlegen. Am 27.10.2027 wird Kühne + Nagel International schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

In der Kühne + Nagel International-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,96 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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