Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Vormittag in Grün

Um 09:28 Uhr wies die Kühne + Nagel International-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 228,30 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'762 Punkten steht. In der Spitze legte die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 228,40 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 224,50 CHF. Der Tagesumsatz der Kühne + Nagel International-Aktie belief sich zuletzt auf 15'083 Aktien.

Am 21.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 228,90 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kühne + Nagel International-Aktie derzeit noch 0,26 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2025 Kursverluste bis auf 147,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Kühne + Nagel International-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,86 CHF aus. Am 23.07.2026 hat Kühne + Nagel International die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,26 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kühne + Nagel International noch ein Gewinn pro Aktie von 2,02 CHF in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.62 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 6.15 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Kühne + Nagel International-Anleger Experten zufolge am 27.10.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie in Höhe von 8,85 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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